Ещё
Петербургское метро выпустит билеты с символикой ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербургское метро выпустит билеты с символикой ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Метрополитен Санкт-Петербурга выпустит проездные билеты «Подорожник» и брелоки с символикой чемпионата мира-2018, сообщает RT. Они поступят в продажу накануне финала турнира между сборными Франции и Хорватии, который состоится 15 июля.
Брелоки будут иметь те же функции, что и стандартный проездной для общественного транспорта. Их можно будет приобрести в кассах петербургского метрополитена, но не на всех станциях.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В его финале сыграют сборные Франции и Хорватии (15 июля, «Лужники»).
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)
Франция — Хорватия
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Спорт-Экспресс: последние новости
Овечкин уверен, что Россия может победить Хорватию в четвертьфинале чемпионата мира МЦК будет работать до 3.00 в ночь с 7 на 8 июля из-за матча Россия – Хорватия Россия – Хорватия: центр Москвы с 23.00 будет перекрыт для гуляний болельщиков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения28
В Солсбери произошел новый инцидент204
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение