Ввод в эксплуатацию 15 школ и блоков начальных классов запланирован в Москве до конца года

Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

«15 школ и блоков начальных классов планируется ввести в столице за счет средств городского бюджета и инвесторов в течение 2018 г.», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

В пресс-службе уточнили, что общая вместимость всех планируемых к вводу в 2018 г. объектов среднего образования составляет 10 тыс. 175 мест. Ввод пяти школ ожидается в ТиНАО, еще 10 образовательных объектов — на территории «старой» Москвы

«За счет привлеченных средств инвесторов ожидается ввод четырех школ, рассчитанных на 3 тыс. 250 учеников. Это школа на 550 мест на северо-востоке Москвы (Свиблово, в Лазоревом проезде) и три школы в ТиНАО: на 825 мест в дер. Язово поселения Воскресенское и две — в поселении Московский — северо-западнее дер. Говорово (ЖК «Татьянин парк») на 1,1 тыс. мест и в микрорайоне 2 — на 775 мест», — отметил С. Левкин.

В столичном департаменте подчеркнули, что строительство объектов социальной сферы, способствующее равномерному развитию города, ведется одновременно с возведением жилья по поручению мэра Москвы Сергея Собянина

«В числе 15 объектов общего образования, запланированных к вводу в текущем году, — 11 школ на 8 тыс. 925 мест и четыре блока начальных классов на 1 тыс. 250 мест», — добавил С. Левкин.