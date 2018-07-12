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Как будет ходить транспорт в День города в Липецке?
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Как будет ходить транспорт в День города в Липецке? 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Во время празднования Дня города и Дня металлурга в Липецке, 14 июля, изменятся маршруты движения общественного транспорта.
С городской набережной с 10.30 до 15.00 будет организован временный маршрут по схеме: «Центральный рынок — улица Неделина — улица 50 лет НЛМК — улица Воровского». По этому маршруту будут курсировать два автобуса.
На участке улицы Космонавтов, от площади Авиаторов до улицы Терешковой, с 7.00 до 12.00 автобусы маршрутов №№ 22, 24А, 306, 322, 325, 345, 346 будут ездить по схеме: «… улица Космонавтов — улица Терешковой — улица Гагарина — площадь Авиаторов … », автобусы маршрута № 300 — по схеме: «… улица Терешковой — улица Гагарина — площадь Авиаторов»;
Во время праздничной программы на площади Петра Великого с 17.00 до окончания мероприятий автобусы маршрута № 28 будут курсировать в направлении района НЛМК по обычной схеме, в обратном направлении по схеме «… площадь Мира — улица Неделина … ».
Автобусы маршрутов №№ 27, 30, 308К, 330 в направлении района НЛМК будут ездить по схеме: «… проспект Победы — улица Неделина — улица Фрунзе — улица Октябрьская … », в обратном направлении: «… площадь Мира — улица Неделина … ».
Автобусы маршрутов №№ 22, 33, 306, 322, 325 будут осуществлять движение в направлении района НЛМК по обычным схемам, в обратном направлении по схеме: «… площадь Мира — улица Неделина — улица Фрунзе… ».
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