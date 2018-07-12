Новый гараж и производственное здание появятся в Москве

Москве реализуют на торгах два земельных участка, на которых приняли решение построить гараж с сервисными услугами и производственное здание площадью 51,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 12 июля 2018 года согласилась с выставлением на торги двух земельных участков для строительства объектов различного функционального назначения», — говорится в сообщении.

На участке площадью 0,4 гектара на юге Москвы планируют возвести гараж с комплексом сервисных услуг. Общая площадь объекта может составить 9,7 тысячи квадратных метров.

Объект производственного назначения общей площадью 51,5 тысяч квадратных метров могут построить по адресу: поселение Роговское, поселок Рогово, владение 1 (Троицкий административный округ). Площадь земельного участка — 3,2 гектара.

Проведение публичных слушаний не требуется, так как ГПЗУ для данных участков учтены в правилах землепользования и застройки города Москвы.