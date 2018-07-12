Маршрут движения автобуса МЦ 1 изменится с 14 июля

Фото:mos.ru Столичное Правительство проинформировало об изменении движения маршрута МЦ 1. Информация об этом была размещена 12 июня на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.

С 14 июля автобусы маршрута МЦ1 «Метро Аннино»— «ММЦ УФМС» будут следовать в объезд Щербинки и Подольска по Симферопольскому шоссе, Объездной дороге и Южному обходу Подольска.

Отметим, что кроме изменения маршрута движения измениться и время работы. Первый автобус от станции метро «Аннино» будет отправляться в 06:35 (сейчас он отходит в 06:50).

Справочно: столичный автобус маршрута МЦ 1 следует от м. Аннино до многофункционального миграционного центра УФМС, расположенного в деревне Сахарово поселения Вороновское и обратно.