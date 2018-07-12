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Маршрут движения автобуса МЦ 1 изменится с 14 июля
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Маршрут движения автобуса МЦ 1 изменится с 14 июля 

Администрация поселения Вороновское 7 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото:mos.ru  Столичное Правительство проинформировало об изменении движения маршрута МЦ 1. Информация об этом была размещена 12 июня на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.
С 14 июля автобусы маршрута МЦ1 «Метро Аннино»— «ММЦ УФМС» будут следовать в объезд Щербинки и Подольска по Симферопольскому шоссе, Объездной дороге и Южному обходу Подольска.
Отметим, что кроме изменения маршрута движения измениться и время работы. Первый автобус от станции метро «Аннино» будет отправляться в 06:35 (сейчас он отходит в 06:50).
Справочно: столичный автобус маршрута МЦ 1 следует от м. Аннино до многофункционального миграционного центра УФМС, расположенного в деревне Сахарово поселения Вороновское и обратно.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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