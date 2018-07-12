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Проездные билеты с Забивакой поступят в продажу в петербургском метро
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Проездные билеты с Забивакой поступят в продажу в петербургском метро 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Петербургский метрополитен объявил о выпуске ограниченного тиража брелоков и проездных билетов «Подорожник» с символикой ЧМ-2018. В продажу они поступят накануне финального матча чемпионата — в субботу, 14 июля. Купить брелок-«Подорожник» можно будет в кассе одной из 31 станций метро — перечень опубликован на официальном сайте подземки.
А проездная карта «Подорожник-Тройка» будет продаваться только в вестибюлях станций «Площадь Восстания», «Купчино», «Московская» и «Ладожская».
Сообщается, что функции брелока такие же, как и у обычной карты — на него можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования или использовать как электронный билет на поездку в пределах фиксированной суммы.
Ранее Пятый канал рассказывал о «Матче подземелья», который состоялся на петербургской станции метро «Международная». В ночь на 9 июня там сыграли в футбол сборные команды руководства метрополитена и болельщиков.
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