Проездные билеты с Забивакой поступят в продажу в петербургском метро

Петербургский метрополитен объявил о выпуске ограниченного тиража брелоков и проездных билетов «Подорожник» с символикой ЧМ-2018. В продажу они поступят накануне финального матча чемпионата — в субботу, 14 июля. Купить брелок-«Подорожник» можно будет в кассе одной из 31 станций метро — перечень опубликован на официальном сайте подземки.

А проездная карта «Подорожник-Тройка» будет продаваться только в вестибюлях станций «Площадь Восстания», «Купчино», «Московская» и «Ладожская».

Сообщается, что функции брелока такие же, как и у обычной карты — на него можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования или использовать как электронный билет на поездку в пределах фиксированной суммы.

Ранее Пятый канал рассказывал о «Матче подземелья», который состоялся на петербургской станции метро «Международная». В ночь на 9 июня там сыграли в футбол сборные команды руководства метрополитена и болельщиков.