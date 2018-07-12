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В автобусах появится система распознавания лиц
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В московских автобусах к сентябрю появится система распознавания лиц 

Москва24 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Почти в двух тысячах новых автобусов ГУП Московской области "Мострансавто" к началу сентября этого года установят камеры с системой для распознавания лиц, передает Агентство "Москва".
"Одна тысяча 758 транспортных средств будут оснащены многофункциональными видеокамерами. Сейчас оборудование смонтировано более чем на 550 автобусах. Полностью работы завершатся к началу сентября", — сообщили в пресс-службе предприятия.
Сейчас камеры ведут запись в формате FullHD, снимают движение и салон автобуса, водителя, а также передают геопозицию транспорта. К началу осени видеооборудование будет интегрировано в систему "Безопасный регион" и начнет распознавать лица.
В пресс-службе пояснили, что система распознавания лиц будет использована в работе полиции при поиске пропавших без вести и розыске подозреваемых в преступлениях. Данные с камер будут передаваться в диспетчерские центры на базе единой дежурной диспетчерской службы Московской области (ЕДДС) и полицейские участки.
В каждом автобусе будут установлены пять видеокамер: один объектив направлен на водителя, два — на салон, и еще два фиксируют происходящее за лобовым и задним стеклом.
"Новые камеры фиксируют даже мелкие детали, это поможет правоохранителям в раскрытии дел о кражах, установлении причин ДТП и контроле финансовой дисциплины водителей и кондукторов", — заключили в "Мострансавто".
Ранее сообщалось, что в августе этого года "Мострансавто" приступит к испытаниям нового электробуса "Волгобас 12ELF". Тестовый период нового общественного транспорта займет около девяти месяцев.
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