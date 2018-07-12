Ремонт теплосетей ограничит движение в центре Петербурга

С 16 июля в центре Петербурга вступят в силу новые ограничения движения, сообщает ГАТИ. Это связано с проведением работ по прокладке и реконструкции теплосетей в Адмиралтейском районе города.

Так, с 16 по 27 июля будет ограничено движение по участку Лермонтовского проспекта от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы, а также по Садовой улице от набережной Фонтанки до Гороховой.

В период с 16 июля по 10 августа и 13 августа по 30 сентября водители не смогут проехать по Вознесенскому проспекту от набережной Фонтанки до Садовой улицы.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.