Собянин поручил жестко контролировать состояние воздуха в Москве

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поручил жестко контролировать состояние воздуха в городе, в частности, в районах жилой застройки, расположенной рядом с промышленными предприятиями.

"Надо продолжать жесткий контроль на запахи и антисанитарию, чтобы в зоне жилых домов, где располагаются такие предприятия, был порядок", — сказал он в ходе посещения Центра гигиены и эпидемиологии.

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева ранее сообщила об улучшении экологической ситуации в столице. По данным ведомства, переход на экологичные виды топлива Евро-4 и Евро-5 позволил снизить в Москве выбросы загрязняющих веществ от автомобилей на 35%, несмотря на активное развитие транспорта.

Она также отметила, что реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений свела на нет в текущем году жалобы на неприятные запахи, в том числе от жителей Восточного и Юго-Восточного административных округов.