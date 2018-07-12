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Собянин поручил жестко контролировать состояние воздуха в Москве
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Собянин поручил жестко контролировать состояние воздуха в Москве 

ТАСС 7 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поручил жестко контролировать состояние воздуха в городе, в частности, в районах жилой застройки, расположенной рядом с промышленными предприятиями.
"Надо продолжать жесткий контроль на запахи и антисанитарию, чтобы в зоне жилых домов, где располагаются такие предприятия, был порядок", — сказал он в ходе посещения Центра гигиены и эпидемиологии.
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева ранее сообщила об улучшении экологической ситуации в столице. По данным ведомства, переход на экологичные виды топлива Евро-4 и Евро-5 позволил снизить в Москве выбросы загрязняющих веществ от автомобилей на 35%, несмотря на активное развитие транспорта.
Она также отметила, что реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений свела на нет в текущем году жалобы на неприятные запахи, в том числе от жителей Восточного и Юго-Восточного административных округов.
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