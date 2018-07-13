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Мэр столицы Сергей Собянин поручил жестко контролировать состояние воздуха в Москве
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Мэр столицы Сергей Собянин поручил жестко контролировать состояние воздуха в Москве 

Авторадио 4 часа назад
В ходе посещения Центра гигиены и эпидемиологии градоначальник отметил, что особую тщательность нужно проявлять при проверке ситуации на территориях жилой застройки, расположенной рядом с промышленными предприятиями. В свою очередь, глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева ранее сообщила об улучшении экологической ситуации в столице. Переход на топливо стандарта Евро-4 и Евро-5 позволил снизить в Москве выбросы загрязняющих веществ от автомобилей на 35 процентов. В мае Сергей Собянин заявил, что количество выбросов от городского общественного транспорта сократилось примерно в три раза.
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