Два земельных участках на юге столицы и в ТиНАО выставят на торги

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила реализацию на торгах двух земельных участков, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 12 июля 2018 г. согласилась с выставлением на торги двух земельных участков для строительства объектов различного функционального назначения», — говорится в сообщении.

Так, по адресу: ул. Бехтерева, напротив вл. 27 (ЮАО) на земельном участке площадью 0,4 га планируется возвести гараж с комплексом сервисных услуг. Общая площадь объекта может составить 9,7 тыс. кв. м. Объект производственного назначения общей площадью 51,5 тыс. кв. м могут построить по адресу: поселение Роговское, пос. Рогово, вл. 1 (ТАО). Площадь земельного участка — 3,2 га.

Уточняется, что проведение публичных слушаний не требуется, так как ГПЗУ для данных участков учтены в правилах землепользования и застройки Москвы.