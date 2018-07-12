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Два земельных участках на юге столицы и в ТиНАО выставят на торги
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Два земельных участках на юге столицы и в ТиНАО выставят на торги 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Москва24
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила реализацию на торгах двух земельных участков, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 июля 2018 г. согласилась с выставлением на торги двух земельных участков для строительства объектов различного функционального назначения», — говорится в сообщении.
Так, по адресу: ул. Бехтерева, напротив вл. 27 (ЮАО) на земельном участке площадью 0,4 га планируется возвести гараж с комплексом сервисных услуг. Общая площадь объекта может составить 9,7 тыс. кв. м. Объект производственного назначения общей площадью 51,5 тыс. кв. м могут построить по адресу: поселение Роговское, пос. Рогово, вл. 1 (ТАО). Площадь земельного участка — 3,2 га.
Уточняется, что проведение публичных слушаний не требуется, так как ГПЗУ для данных участков учтены в правилах землепользования и застройки Москвы.
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