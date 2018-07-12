Движение перекроют 14 июля на участках трех улиц в Останкино из-за Дня московского транспорта

Участки на трех улицах в Останкино полностью перекроют 14 июля из-за Дня московского транспорта, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню московского транспорта, будут действовать 14 июля с 00:00 до 23:00 на участках 1-го Поперечного проезда, 2-го Поперечного проезда, Продольного проезда от 1-го Поперечного проезда до 2-го Поперечного проезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на указанных участках будет действовать полное перекрытие.