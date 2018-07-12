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Археологи нашли в центре Москвы воровской инструмент VIII века
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Археологи нашли в центре Москвы воровской инструмент VIII века 

Москва меняется 8 часов назад
Фото: Москва меняется
В Басманном районе столицы обнаружили воровской инструмент VIII века. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Во время работ по ремонту коммуникаций на пересечении Армянского пер. и ул. Маросейки археологи обнаружили воровской инструмент — писку, изготовленную из медной пятикопеечной монеты. С ее помощью преступники незаметно разрезали карманы и сумки горожан», — следует из сообщения.
Как пояснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, когда-то эти предметы использовали не только для разрезания карманов или сумок, но и для самообороны.
Ранее сообщалось, что в августе этого года в Музее Москвы откроется выставка, посвященная находкам археологов на территории столицы.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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