В Московском метрополитене опровергли информацию о полной передаче ему станции «Мякинино»

МОСКВА , 14 июля. / ТАСС /. В Московском метрополитене опровергли информацию о завершении передачи в пользование подземки станции «Мякинино», которая была построена на средства коммерческой компании Crocus Group. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе метро.

Ранее первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов сообщил ТАСС, что компания завершила процесс передачи станции «Мякинино» в бессрочную безвозмездную аренду городскому правительству и метрополитену.

"Московский метрополитен опровергает информацию о завершении передачи в бессрочную безвозмездную аренду станции «Мякинино» Арбатско-Покровской линии городскому правительству и метрополитену", — сказали в пресс-службе.

Здесь также отметили, что в настоящее время процесс передачи находится на стадии оформления необходимой для этого документации. «Планируемый срок завершения процесса — до конца 2018 года», — уточнили в пресс-службе подземки.

Передача станции городу

В августе 2016 года Московский метрополитен объявил о закрытии станции «Мякинино» на неопределенный срок из-за несоответствия нормам безопасности. Это было связано с неурегулированными имущественно-земельными отношениями между собственником станции, которым, по данным метрополитена, является Crocus Group, и столичной подземкой. В такой ситуации, как утверждали в транспортном предприятии, не может выполняться закон о транспортной безопасности.

Однако мэр столицы Сергей Собянин пообещал не закрывать станцию, если компания Crocus Group решит все имущественно-земельные вопросы.

Наземная станция «Мякинино» Арбатско-Покровской линии открылась 26 декабря 2009 года и стала первой станцией метро в Подмосковье . Станция расположена на территории Мякининской поймы, входящей в состав городского поселения Красногорск Красногорского района Московской области, недалеко от МКАД, в непосредственной близости от многофункционального комплекса «Крокус Сити».

Пропускная способность станции — порядка 40 тыс. пассажиров в сутки. Проектирование и строительство финансировались из бюджетов Москвы и Московской области и за счет частных инвестиций коммерческой компании Crocus Group.