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Компания Crocus Group завершила передачу Москве станции метро «Мякинино»
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Компания Crocus Group завершила передачу Москве станции метро «Мякинино» 

ТАСС 8 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Компания Crocus Group завершила процесс передачи станции «Мякинино» в бессрочную безвозмездную аренду городскому правительству и Московскому метрополитену. Об этом в четверг сообщил ТАСС первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.
"Вопрос с передачей метро городу решен ужа давно: рабочие процессы, связанные с документацией. Метро работает в штатном режиме", — сказал он.
В августе 2016 года Московский метрополитен объявил о закрытии станции «Мякинино» на неопределенный срок из-за несоответствия нормам безопасности. Это было связано с неурегулированными имущественно-земельными отношениями между собственником станции, которым, по данным метрополитена, является Crocus Group, и столичной подземкой. В этой ситуации, как утверждали в транспортном предприятии, не может выполняться закон о транспортной безопасности.
Однако мэр столицы Сергей Собянин пообещал не закрывать станцию, если компания Crocus Group решит все имущественно-земельные вопросы.
Наземная станция «Мякинино» Арбатско-Покровской линии открылась 26 декабря 2009 года и стала первой станцией метро в Подмосковье. Станция расположена на территории Мякининской поймы, входящей в состав городского поселения Красногорск Красногорского района Московской области, недалеко от МКАД, в непосредственной близости от многофункционального комплекса «Крокус Сити», международного выставочного центра «Крокус Экспо», концертного зала «Крокус Сити Холл» на 6 тыс. зрителей, «Крокус Сити Молла», тематического торгово-развлекательного комплекса Vegas и гипермаркета «Твой дом».
Пропускная способность станции — порядка 40 тыс. пассажиров в сутки. Проектирование и строительство финансировались из бюджетов Москвы и Московской области и за счет частных инвестиций коммерческой компании Crocus Group.
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