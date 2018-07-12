Мужчину вытащили с рельсов за секунду до прибытия поезда

В австралийском Сиднее мужчина спас упавшего на железнодорожные пути пассажира. От смерти его отделяло всего несколько секунд: к платформе приближался поезд.

На опубликованных кадрах видно, как человек ждет электричку. Внезапно он споткнулся и упал прямо на пути. Через пару секунд на станции появился прохожий. Он заметил попавшего в беду мужчину и бросился ему на помощь.

Австралийцу удалось втащить человека на платформу прямо перед поездом, который не смог бы затормозить вовремя.