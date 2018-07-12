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Мужчину вытащили с рельсов за секунду до прибытия поезда
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Мужчину вытащили с рельсов за секунду до прибытия поезда 

360tv.ru 8 часов назад
В австралийском Сиднее мужчина спас упавшего на железнодорожные пути пассажира. От смерти его отделяло всего несколько секунд: к платформе приближался поезд.
На опубликованных кадрах видно, как человек ждет электричку. Внезапно он споткнулся и упал прямо на пути. Через пару секунд на станции появился прохожий. Он заметил попавшего в беду мужчину и бросился ему на помощь.
Австралийцу удалось втащить человека на платформу прямо перед поездом, который не смог бы затормозить вовремя.
Аналогичный случай произошел в Москве. Здесь сотрудник ОМОН столичной Росгвардии спас 28‐летнего парня. Тот упал на рельсы метро на станции «Римская».
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