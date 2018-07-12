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Петербуржцы заметили течь на стене новой станции метро «Беговая»
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Петербуржцы заметили течь на стене новой станции метро «Беговая» 

АиФ Санкт-Петербург 8 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге пассажиры заметили течь в стене новой станции метро «Беговая», которую открыли в мае этого года. Они расссказали об этом в социальных сетях.
Инцидент произошел в четверг, 12 июля. По словам петербуржцев, вода стекает по стене возле эскалатора. В пресс-службе подземки сообщили, что это не связано с какими-то глобальными прорывами в системе.
Официальный представитель подземки Юлия Шавель рассказала, что вода есть и станции «Спортивная». Это всего лишь локальные недочеты, с которыми работает тоннельная служба.
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