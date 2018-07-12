Петербуржцы заметили течь на стене новой станции метро «Беговая»

Санкт-Петербурге пассажиры заметили течь в стене новой станции метро «Беговая», которую открыли в мае этого года. Они расссказали об этом в социальных сетях.

Инцидент произошел в четверг, 12 июля. По словам петербуржцев, вода стекает по стене возле эскалатора. В пресс-службе подземки сообщили, что это не связано с какими-то глобальными прорывами в системе.