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Видео: на станции «Беговая» по стенам полилась вода
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Видео: на станции «Беговая» по стенам полилась вода 

Собака.ru 8 часов назад
Фото: Собака.ru
На станции метро «Беговая» очевидцы заметили, как по стенам льется вода. Видео выложили в группу «ВКонтакте» утром 12 июля.
Очевидцы также заметили полиэтилен, которым словно попытались прикрыть место «пробоины». Вода стекает в непосредственной близости от эскалаторов, но работу подъемников это не парализовало.
«Оборудование работает, станция не закрывается», — подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Метрополитен».
Новую станцию открыли к ЧМ в мае. В метро источник протечки не назвали, уточнив, что никакого особого прорыва нет. Ситуацию держат под контролем, разбираться с проблемой будет подрядчик, поскольку станция находится на гарантийном обслуживании.
В начале июня водой залило платформу станции метро «Бухарестская». Пассажиры заметили фонтан, вырывающийся на поверхность перрона.
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