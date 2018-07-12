Видео: на станции «Беговая» по стенам полилась вода

На станции метро «Беговая» очевидцы заметили, как по стенам льется вода. Видео выложили в группу «ВКонтакте» утром 12 июля.

Очевидцы также заметили полиэтилен, которым словно попытались прикрыть место «пробоины». Вода стекает в непосредственной близости от эскалаторов, но работу подъемников это не парализовало.

«Оборудование работает, станция не закрывается», — подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Метрополитен».

Новую станцию открыли к ЧМ в мае. В метро источник протечки не назвали, уточнив, что никакого особого прорыва нет. Ситуацию держат под контролем, разбираться с проблемой будет подрядчик, поскольку станция находится на гарантийном обслуживании.

В начале июня водой залило платформу станции метро «Бухарестская». Пассажиры заметили фонтан, вырывающийся на поверхность перрона.

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