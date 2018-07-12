Собянин: места общепита в Москве соответствуют нормам благодаря помощи Роспотребнадзора

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Места общественного питания в Москве соответствуют всем санитарным нормам и безопасны для посетителей благодаря помощи сотрудников Роспотребнадзора , в частности, при подготовке к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения Центра гигиены и эпидемиологии, где встретился с его сотрудниками и коллективом столичного управления Роспотребнадзора.

"Хотел бы поблагодарить сотрудников Роспотребнадзора за ту большую работу, которую вы проводите. Перед чемпионатом мира по футболу проверили вместе с вами возводящиеся стадионы и общественное питание, особенно на пешеходных улицах. Никольскую улицу теперь знает весь мир. Но, чтобы она была безопасной для потребителей, мы провели множество проверок ресторанов и кафе, чтобы функционировали они надлежащим образом", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что, хотя чемпионат еще не завершился, первые итоги показали качественный подход при подготовке города к событию. «Можно подвести первые итоги и сказать, что они неплохие с точки зрения безопасности, в том числе и питания», — отметил он.