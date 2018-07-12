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Собянин: места общепита в Москве соответствуют нормам благодаря помощи Роспотребнадзора
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Собянин: места общепита в Москве соответствуют нормам благодаря помощи Роспотребнадзора 

ТАСС 8 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Места общественного питания в Москве соответствуют всем санитарным нормам и безопасны для посетителей благодаря помощи сотрудников Роспотребнадзора, в частности, при подготовке к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения Центра гигиены и эпидемиологии, где встретился с его сотрудниками и коллективом столичного управления Роспотребнадзора.
"Хотел бы поблагодарить сотрудников Роспотребнадзора за ту большую работу, которую вы проводите. Перед чемпионатом мира по футболу проверили вместе с вами возводящиеся стадионы и общественное питание, особенно на пешеходных улицах. Никольскую улицу теперь знает весь мир. Но, чтобы она была безопасной для потребителей, мы провели множество проверок ресторанов и кафе, чтобы функционировали они надлежащим образом", — сказал Собянин.
Мэр отметил, что, хотя чемпионат еще не завершился, первые итоги показали качественный подход при подготовке города к событию. «Можно подвести первые итоги и сказать, что они неплохие с точки зрения безопасности, в том числе и питания», — отметил он.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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