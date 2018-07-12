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Маршрут автобусов МЦ1 изменится
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Маршрут автобусов МЦ1 «Метро „Аннино“-ММЦ УФМС» изменится с 14 июля 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Трасса следования автобусов МЦ1 «Метро „Аннино“-ММЦ УФМС» изменится с 14 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 14 июля 2018 г. изменяется трасса маршрута автобуса МЦ1 «Метро „Аннино“-ММЦ УФМС». Автобусы будут следовать в объезд Щербинки и Подольска: по Симферопольскому шоссе, Объездной дороге и Южному обходу Подольска», — говорится в сообщении.
Уточняется, что одновременно изменяется время работы маршрута — первый автобус от станции метро «Аннино» будет отправляться в 6:35 (вместо 6:50).
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