Продажи жилья в «Москва-Сити» подскочили в 4 раза

Продажи жилья в «Москва-Сити» подскочили в четыре раза

В первом полугодии 2018 года в московском международном деловом центре «Москва-Сити» было заключено 525 сделок, это в четыре раза больше, чем в первом полугодии 2017-го. Об этом свидетельствуют материалы компании Point Estate, поступившие в четверг, 12 июля, в редакцию «Дома».

Продажи второго квартала 2018 года оказались втрое выше итогов аналогичного квартала 2017-го. Основной объем сделок с начала года прошел в ценовом диапазоне 25-50 миллионов рублей за лот. Средний бюджет сделки в «Москва-Сити» за этот период составил 36,4 миллиона рублей, минимальный и максимальный показатели составили 14 и 171 миллион рублей соответственно.

Объем первичного предложения на территории делового центра за шесть месяцев 2018-го увеличился на треть и составил к июлю 1394 лота в семи комплексах.