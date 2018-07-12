Продажи жилья в «Москва-Сити» подскочили в 4 раза

В первом полугодии 2018 года в московском международном деловом центре «Москва-Сити» было заключено 525 сделок, это в четыре раза больше, чем в первом полугодии 2017-го. Об этом свидетельствуют материалы компании Point Estate, поступившие в четверг, 12 июля, в редакцию «Дома».
Продажи второго квартала 2018 года оказались втрое выше итогов аналогичного квартала 2017-го. Основной объем сделок с начала года прошел в ценовом диапазоне 25-50 миллионов рублей за лот. Средний бюджет сделки в «Москва-Сити» за этот период составил 36,4 миллиона рублей, минимальный и максимальный показатели составили 14 и 171 миллион рублей соответственно.
Объем первичного предложения на территории делового центра за шесть месяцев 2018-го увеличился на треть и составил к июлю 1394 лота в семи комплексах.
Ранее о необычно высоком спросе на элитную недвижимость в Москве сообщали аналитики компании Blackwood. По их данным, суммарная площадь проданных в первом квартале 2018-го лотов составила 37,6 тысячи метров. При этом 39 процентов сделок пришлось на Пресненский район, где активно продавались башни Neva Towers и ОКО на территории «Москва-Сити», а также ЖК Capital Towers.