Киевское шоссе и Южное Бутово свяжет новая дорога 

По новой трассе М3 «Украина — город Московский — Калужское шоссе — Южное Бутово» открыли движение транспорта. В этом году также планируется сдать участок от Калужского шоссе до ЦКАДа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Построили новую магистраль от Бутова до Киевского шоссе. Сделали хорошие дороги, освещение, тротуары. Получили новую связку», — рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, в течение трех лет для обеспечения транспортной доступности между территориями ТиНАО проложат еще около 200 километров новых дорог. Например, в 2018 году будет достроен участок важной транспортной магистрали Солнцево — Бутово — Видное от Киевского до Калужского шоссе. Его длина составит почти 22 километра.