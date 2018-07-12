Реконструкцию развязки на МКАДе могут начать в третьем квартале нынешнего года

Речь идёт о транспортной развязке в районе улицы Генерала Дорохова. О том, что её обновление стартует в третьем квартале нынешнего года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На данный момент завершено проектирование развязки, а документация направлена на согласование и экспертизу. Непосредственно к работам на развязке планируется приступить уже осенью. О такой возможности сообщил заместитель Мэра Москвы правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Проект предусматривает строительство 5,7 километра дорог. В частности, должны быть построены эстакада съезда с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАДа, путепровод на пересечении с кольцевой магистралью и тоннель на левоповоротном съезде с улицы Торговая на внутреннюю сторону кольцевой магистрали.

Напомним: за последние семь лет было реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАДа с вылетными магистралями.