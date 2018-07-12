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Собянин посетил Центр гигиены и эпидемиологии
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Собянин посетил московский Центр гигиены и эпидемиологии 

ТВ Центр 9 часов назад
Фото: ТВ Центр
Сергей Собянин в четверг посетил московский Центр гигиены и эпидемиологии. Мэр поблагодарил специалистов за проделанную работу — в том числе в преддверии чемпионата мира по футболу.
Вот уже много лет сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии стоят на страже санитарной обстановки в столице и следят за здоровьем горожан. Проводят вакцинацию населения, контролируют условия труда на предприятиях и, конечно, качество продуктов питания, в том числе в детских садах, школах и больницах.
Комплекс оборудован по последнему слову техники — для мониторинга инфекционного фона Москвы и оперативного проведения лабораторных исследований. В четверг мэр столицы встретился со специалистами Центра.
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