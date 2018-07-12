Собянин посетил Центр гигиены и эпидемиологии

Собянин посетил московский Центр гигиены и эпидемиологии

Сергей Собянин в четверг посетил московский Центр гигиены и эпидемиологии. Мэр поблагодарил специалистов за проделанную работу — в том числе в преддверии чемпионата мира по футболу.

Вот уже много лет сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии стоят на страже санитарной обстановки в столице и следят за здоровьем горожан. Проводят вакцинацию населения, контролируют условия труда на предприятиях и, конечно, качество продуктов питания, в том числе в детских садах, школах и больницах.