Участок СВХ от Открытого шоссе до шоссе Энтузиастов поедет осенью

Один из участков Северо-Восточной хорды, который соединит Открытое шоссе и шоссе Энтузиастов, будет построен к осени.

Петр Аксенов. "Это один из важнейших участков Северо-Восточной хорды, который соединяет почти все основные шоссе востока и северо-восточной части столицы: Щелковское шоссе, Открытое шоссе, МКАД, шоссе Энтузиастов. Мы рассчитываем, что в сентябре его строительство будет закончено", — рассказал в четверг журналистам первый замеруководителя департамента строительства Москвы

На этом отрезке автомагистрали от МКАД до шоссе Энтузиастов появится более 12 км дорог, 6 эстакад, более 4,5 км съездов и подъездных дорог, а так же построен один новый и реконструированы два существующих подземных пешеходных перехода в районе железнодорожных платформ «Плющево» и «Вешняки».

Сейчас там ведутся сложнейшие работы, которые нужно проводить, не мешая функционированию железной дороги, поэтому приходится вести их, в основном, по ночам.

Напомним, Северо-Восточная хорда — трасса протяженностью 35 км, которая соединит между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Открытие СВХ поможет снизить транспортную нагрузку на Третье транспортное кольцо и МКАД, а также создать прямую связь между севером, востоком и юго-востоком города.