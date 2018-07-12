Движение по участку Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД планируют открыть ко Дню города

Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов

«Мы находимся на реализации очень важного участка, он соединяет почти все основные шоссе востока и северо-восточной столицы: Щелковское шоссе, Открытое шоссе, МКАД, шоссе Энтузиастов. Все 4,5 км дороги идут вдоль железных дорог, есть две платформы электричек. Все эти сложнейшие работы надо было делать, не мешая работе железной дороги в «окна», чаще всего ночные. Мы рассчитываем, что к сентябрю месяцу мы этот объект подарим москвичам. Если получится до конца июля ликвидировать старую тяговую подстанцию и включить новую, то сможем ввести ко Дню города (8 сентября — прим. Агентства «Москва» )», — сказал П. Аксенов.

Северо-Восточная хорда — трасса протяженностью 35 км, которая соединит между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Открытие СВХ поможет снизить транспортную нагрузку на Третье транспортное кольцо и МКАД, а также создать прямую связь между севером, востоком и юго-востоком города.