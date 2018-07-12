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Явка на выборах мэра Москвы может быть выше на 3% из‑за создания участков в СНТ
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Явка на выборах мэра Москвы может быть выше на 3% из‑за создания участков в СНТ 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
Благодаря созданию загородных избирательных участков на выборах мэра Москвы показатель явки может быть выше на 3%, сообщил журналистам в четверг председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
«В среднем, явка на региональных выборах составляет от 30 до 40%. Если говорить о прогнозах, то СНТ — это 440 тысяч домовладений потенциальных избирателей. Наша задача их проинформировать. По данным городских служб, постоянно там проживает порядка 250 тысяч человек, это около 3% всех избирателей мэра Москвы. Ради этих москвичей реализуется этот проект. Мы должны создать возможность, а они решать, голосовать или нет», — сказал Горбунов.
По его словам, пилотный проект по созданию экстерриториальных участков на выборах мэра Москвы не направлен на повышение порога явки избирателей, а обеспечивает конституционные права граждан вне зависимости от его местонахождения. Данный проект является продолжением проекта «Мобильный избиратель».
Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
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