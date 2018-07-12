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В Москве ожидается до 27 градусов тепла 12 июля
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В Москве ожидается до 27 градусов тепла 12 июля 

Москва меняется 9 часов назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем погода в столичном регионе будет летняя: солнечная и жаркая. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 25-27 градусов тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 27 градусов. Ветер северо-восточного направления 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%», — говорится в сообщении.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В Москве ожидается до 27 градусов тепла 12 июля появились сначала на Москва Меняется.
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