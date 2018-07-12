Движение транспорта ограничат на улице Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде

В Приокском районе до 7 сентября ограничат движение транспорта по улице Бонч-Бруевича. Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода, частично перекрывать улицу будут в два этапа.

Так, с 27 июля по 6 августа будет перекрыт участок с выездом на проспект Гагарина между домом № 13 по улице Бонч-Бруевича (поликлиника № 50) и № 29 по улице Пятигорской. Объезд будет организован по соседним улицам.

А с 28 июля по 7 сентября ограничат движение на участке между поликлиникой и домом № 114 по проспекту Гагарина.

Временные неудобства для водителей связаны с проведением строительно-монтажных работ.

Напомним, в Приокском районе до конца лета ограничили движение по улице 40 лет Победы.

Фото: ЦОДД