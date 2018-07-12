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Движение транспорта ограничат на улице Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде
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Движение транспорта ограничат на улице Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 7 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
В Приокском районе до 7 сентября ограничат движение транспорта по улице Бонч-Бруевича. Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода, частично перекрывать улицу будут в два этапа.
Так, с 27 июля по 6 августа будет перекрыт участок с выездом на проспект Гагарина между домом № 13 по улице Бонч-Бруевича (поликлиника № 50) и № 29 по улице Пятигорской. Объезд будет организован по соседним улицам.
А с 28 июля по 7 сентября ограничат движение на участке между поликлиникой и домом № 114 по проспекту Гагарина.
Временные неудобства для водителей связаны с проведением строительно-монтажных работ.
Напомним, в Приокском районе до конца лета ограничили движение по улице 40 лет Победы.
Фото: ЦОДД
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