«Мослифт» открыл собственный испытательный центр

На базе АО «Мослифт» начал работу испытательный центр. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«На базе предприятия АО «Мослифт» начал работу собственный испытательный центр. Решение о его создании руководство АО «Мослифт» приняло в конце 2017 г. В качестве испытательной лифтовой башни выбрали шахту грузового лифта грузоподъемностью 3 тыс. 200 кг», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что АО «Мослифт» является компанией полного цикла: кроме технического обслуживания и ремонта лифтов, с 2002 г. выполняет работы по проектированию, производству, монтажу и запуску лифтов. Однако до сих пор испытания приходилось проводить, арендуя лифтовые шахты у сторонних организаций.

«Создание собственного испытательного центра позволит специалистам АО «Мослифт» оперативно проводить проверку новых комплектующих и узлов безопасности, апробировать новшества, повышая комфортность и надежность лифтового оборудования», — отмечается в материале.

Кроме того, рядом с испытательной башней находится учебный центр, где сотрудники предприятия знакомятся с особенностями монтажа и технического обслуживания новых лифтов.

В 2018 г. АО «Мослифт» отметило 65-летие. Предприятие обслуживает около 70 тыс. лифтов, подъемных платформ для инвалидов и систем диспетчерского контроля, что составляет две трети муниципального жилого фонда города. По количеству обслуживаемых лифтов АО «Мослифт» входит в пятерку крупнейших лифтовых компаний Европы.