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Концертный зал в столичном «Зарядье» поставили на кадастровый учет
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Концертный зал в столичном «Зарядье» поставили на кадастровый учет 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Концертный зал в парке «Зарядье» поставлен на кадастровый учет, большой зал объекта рассчитан на 1527 мест, малый зал вмещает 400 зрителей, сообщается на сайте управления Росреестра по Москве.
«Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет Московский концертный зал (МКЗ) филармонической музыки в парке «Зарядье». В соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию объект состоит из двух строений общей площадью 25,75 тысячи квадратных метров и имеет шесть этажей, включая технический верхний и два подземных», — говорится в сообщении.
В концертном зале также предусмотрена зона отдыха с открытой террасой. Для посетителей предусмотрены две открытые площадки — большой и малый амфитеатры с возможностью трансляции проходящих концертов.
Кадастровый учет Московского концертного зала «Зарядье» был осуществлен в кратчайшие сроки — в течение одного рабочего дня.
Ранее в концертном зале парка «Зарядье» в Москве завершили строительные работы. Его торжественное открытие намечено на 8 сентября, к Дню города. В концерте-открытии примут участие звезды мировой оперы.
Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Крупнейшая парковая зона площадью 10,2 гектара с инновационной «начинкой» стала центром притяжения для жителей и гостей столицы.
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