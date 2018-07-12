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Завершилось благоустройство парка 50-летия Октября
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Завершилось благоустройство парка 50-летия Октября 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
На территории оборудовали детские и спортивные площадки, зоны выгула собак, открытую сцену и многое другое.
В парке 50-летия Октября завершены работы по благоустройству и озеленению. Лесопарк на западе Москвы пользуется большой популярностью у местных жителей.
Проект благоустройства предусматривал организацию дополнительных входов в парк для гуляющих с колясками и маломобильных граждан. На территории парка оборудовали 12 детских и 12 спортивных площадок для баскетбола, волейбола, настольного тенниса, бадминтона. Кроме того, появились площадки для воркаута с уличными тренажелами, беговая дорожка длиной 610 метров, скейт-парк и скалодром. Также проложена велодорожка протяженностью 3,6 километра и оборудованы 12 парковок для велосипедов.
Для выгула и дрессировки собак обустроили две огороженные площадки со специальным оборудованием. Помимо этого, по всему парку установлено 12 павильонов, в том числе детский игровой клуб, пункты проката, кафе, шахматная беседка. В центре парка на пересечении крупных аллей расположена сцена для общественных мероприятий. Также в центральную часть вернули обновленную композицию «Ладошки», ставшей для жителей символом этого парка.
Парк дополнительно озеленили. Было высажено около 400 деревьев и более 5 тысяч кустарников. Кроме того, было обустроено 200 тысяч квадратных метров газона и 7 тысяч квадратных метров цветников.
Парк 50-летия Октября сделали безопасным для граждан. 1281 опора наружного освежения, система видеонаблюдения и семь пунктов охраны появились на территории парка. Также посетителям доступны точки Wi-Fi.
Комплексное благоустройство и озеленение парка 50-летия Октября началось в августе 2017 г, сейчас он открыт и доступен для посещения. Об этом агентству «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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