Ещё
Интерактивные павильоны в парках расскажут о благоустройстве Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интерактивные павильоны в парках расскажут о благоустройстве Москвы 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Интерактивные павильоны «Конструктор комфорта», рассказывающие о благоустройстве города, появились в канун Московского урбанистического форума (МУФ) в трех парках столицы. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса.
Инсталляции появились на ВДНХ, в Парке Горького и Парке Победы на Поклонной горе, он посвящены результатам работы властей города по созданию комфортной городской среды за последние семь лет. Экспозиция представляет собой схематичное изображение столицы с ее достопримечательностями, дорогами и мостами, домами и дворами, парками и детскими площадками.
Посетители павильонов узнают много интересного о столице: сколько в Москве домов и дворов, фонарей и мостов, сколько дворов и подъездов отремонтировали за последние годы, какое количество улиц и парков благоустроили, как столичные дороги стали безопаснее, а ночная Москва — светлее и красивее, передает Агентство «Москва».
Интерактивные инсталляции будут работать до 23 июля. Павильоны можно посетить бесплатно ежедневно с 11:00 до 21:00.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Интерактивные павильоны в парках расскажут о благоустройстве Москвы появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
На западе Москвы закончили благоустройство парка 50-летия Октября Свыше 260 км ж/д путей построят в московском регионе к 2023 году Археологи нашли в центре Москвы воровской инструмент VIII века
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками83
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня10
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС138
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки105
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение