Интерактивные павильоны в парках расскажут о благоустройстве Москвы

Интерактивные павильоны «Конструктор комфорта», рассказывающие о благоустройстве города, появились в канун Московского урбанистического форума (МУФ) в трех парках столицы. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса.

Инсталляции появились на ВДНХ, в Парке Горького и Парке Победы на Поклонной горе, он посвящены результатам работы властей города по созданию комфортной городской среды за последние семь лет. Экспозиция представляет собой схематичное изображение столицы с ее достопримечательностями, дорогами и мостами, домами и дворами, парками и детскими площадками.

Посетители павильонов узнают много интересного о столице: сколько в Москве домов и дворов, фонарей и мостов, сколько дворов и подъездов отремонтировали за последние годы, какое количество улиц и парков благоустроили, как столичные дороги стали безопаснее, а ночная Москва — светлее и красивее, передает Агентство «Москва»

Интерактивные инсталляции будут работать до 23 июля. Павильоны можно посетить бесплатно ежедневно с 11:00 до 21:00.

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