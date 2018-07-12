Более 28 тыс. пассажиров ежедневно перевозят поезда «Ласточка» от Москвы до Зеленограда

Поезда «Ласточка», курсирующие на участке Москва — Зеленоград, стал на 15% больше перевозить пассажиров ежедневно, по сравнению с прошлым годом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Поезда «Ласточка», курсирующие между Москвой и Зеленоградом, теперь ежедневно перевозят более 28 тысяч пассажиров. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Тогда экспрессами пользовались около 23,5 тысяч человек каждый день», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что всего с начала года «Ласточки» перевезли более 7,5 миллионов пассажиров Ленинградского направления, около пяти миллионов из них ездили между Москвой и станцией «Крюково» и обратно. Среднее время поездки от Ленинградского вокзала до Крюкова на «Ласточке» — 33 минуты. Это почти в два раза меньше, чем на обычных электричках (57 минут).

«Популярность «Ласточек» растет, поскольку скорость и удобство поездки играют все большую роль для пассажиров пригородных поездов. В декабре прошлого года мы увеличили число сидячих мест, запустив девять дополнительных «Ласточек», а в январе этого года добавили еще два состава. Это позволило сократить интервалы движения — фактически у жителей появилось наземное метро в пешей доступности», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Первые «Ласточки» стали курсировать по этому маршруту 1 октября 2015 года. Экспрессы от Москвы до Зеленограда отправляются с Ленинградского вокзала и останавливаются в Химках , Сходне и Крюкове. Поезда, следующие до Твери , останавливаются еще в Клину Солнечногорске , Редкине и Завидове.

В декабре 2017 года скоростные «Ласточки» впервые связали Москву и Конаково , а в июне 2018 года начали останавливаться в Поварове. Также пассажиры «Ласточек» могут добраться в аэропорт «Шереметьево» , пересев на автобус на станции Химки.

Средний интервал движения пригородных поездов на участке Москва — Зеленоград составляет около семи минут в час пик. Перевозкой занимается Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.