«Ласточки» ежедневно перевозят более 28 тыс. пассажиров на участке Москва-Зеленоград

Скоростные поезда «Ласточка» ежедневно перевозят более 28 тыс. пассажиров на участке Москва-Зеленоград. Об этом «Агентству городских новостей „Москва“ сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

»Более 28 тыс. пассажиров ежедневно пользуются скоростными «Ласточками» на участке Москва-Зеленоград. Востребованность этого направления выросла на 15% по сравнению с 2017 г.», — сказал М. Ликсутов.

Он напомнил, что скоростные «Ласточки» начали курсировать между Ленинградским вокзалом и станцией «Крюково» 1 октября 2015 г. Сейчас на участке Москва-Крюково-Тверь ( Конаково ) по рабочим дням курсирует 40,5 пар таких поездов. Среднее время поездки от Ленинградского вокзала до «Крюково» на «Ласточке» — 33 минуты, что почти в два раза меньше, чем на обычных электричках (57 минут).

«Скорость и удобство поездки играют все большую роль для пассажиров пригородных поездов, поэтому мы видим стабильный рост пассажиропотока в экспрессных «Ласточках» на участке Москва-Крюково. При этом качество перевозок по-прежнему остается на высоком уровне. В декабре 2017 г. мы увеличили число сидячих мест, запустив девять дополнительных «Ласточек», а в январе 2018 г. добавили еще две. Это позволило сократить интервалы движения скоростных поездов до Зеленограда — фактически у жителей есть наземное метро в пешей доступности», — добавил М. Ликсутов.