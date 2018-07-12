«Ласточки» с начала года перевезли в Зеленоград и обратно около 5 млн пассажиров

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Около 5 млн пассажиров с начала года воспользовались «Ласточками» для поездок в Зеленоград и обратно. Об этом сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"Экспрессы до Крюкова (станция в Зеленограде — прим. ТАСС) становятся более востребованными у горожан.

Всего с начала года «Ласточки» перевезли более 7,5 млн пассажиров Ленинградского направления, около 5 млн из них ездили между Москвой и Крюковом и обратно", — говорится в сообщении.

Ежедневно «Ласточки», курсирующие между Москвой и Зеленоградом, перевозят более 28 тыс. пассажиров, что на 15% больше, чем в прошлом году. Тогда «Ласточками» воспользовались около 23,5 тыс. человек.

"Популярность «Ласточек» растет, поскольку скорость и удобство поездки играют все большую роль для пассажиров пригородных поездов. В декабре прошлого года мы увеличили число сидячих мест, запустив девять дополнительных «Ласточек», а в январе этого года добавили еще два состава.

Это позволило сократить интервалы движения — фактически у жителей появилось наземное метро в пешей доступности", — приводятся на сайте мэрии слова заммэра Москвы Максима Ликсутова

"Ласточки" начали курсировать между Москвой и Зеленоградом 1 октября 2015 года. Сейчас средний интервал их движения составляет около семи минут в час-пик.