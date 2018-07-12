В центре Москвы откопали воровскую писку

Археологи обнаружили еще одну воровскую монету времен Екатерины II

Самодельный инструмент вора-карманника изготовили из медной пятикопеечной монеты, отчеканенной в промежутке между 1763 и 1796 годами. Вероятно, ее использовали не только для того, чтобы незаметно разрезать сумки и карманы, но и для самообороны.

Во время работ по ремонту коммуникаций на пересечении Армянского переулка и улицы Маросейки археологи обнаружили воровской инструмент — писку, изготовленную из медной пятикопеечной монеты. С ее помощью преступники незаметно разрезали карманы и сумки горожан.

Специалисты обнаружили фрагмент медной монеты с остро заточенными краями. Для создания писки был использован пятак времен Екатерины II. Такие монеты чеканили на монетных дворах Российской империи в 1763–1796 годах. Это довольно крупная монета диаметром 4,6 сантиметра, поэтому злоумышленник использовал только ее небольшую часть, которая и была остро заточена.

«В конце апреля мы уже рассказывали о подобной находке — тогда она была сделана в Соймоновском проезде. Теперь археологи обнаружили еще один «след криминальной Москвы» — аналогичную воровскую писку (именно так называли подобные монеты, слово произошло от французского depicer — разрезать, срезать). Когда-то эти предметы использовали не только для разрезания карманов или сумок, но и для самообороны. Такие артефакты хорошо известны по различным детективным произведениям, но объектами археологических исследований становятся чрезвычайно редко. Весной этого года похожий предмет археологи обнаружили и в Соймоновском проезде, правда, он был изготовлен из медной двухкопеечной монеты», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Находки, связанные преступниками и нарушителями закона прошлых веков, случаются, хоть и достаточно редко. Кроме писки, найденной в Соймоновском переулке, в мае 2016 года во время работ на Тверской улице был обнаружен инструмент середины XVII века для чеканки фальшивых монет — так называемый маточник. Есть и еще одна находка, которая, скорее всего, связана с фальшивомонетчиками. Это клад медных монет времени Алексея Михайловича, найденный в Кадашевской слободе, в котором каждая десятая монета оказалась поддельной.

Нож с костяной ручкой и медные монеты: археологи нашли предметы быта москвичей XVII–XIX веков

А при раскопках на Манежной площади нашли трактир «Скачек» — злачное заведение XVIII века. Стены погреба там были сложены из могильных плит, украденных на расположенном поблизости кладбище Моисеевского монастыря. Интересной находкой здесь стал кувшинчик с двойным дном — так обманывали покупателей в XVII веке мошенники, продававшие дорогой парфюм.

Во время строительства и работ по городскому благоустройству, перекладке коммуникаций в центре Москвы периодически обнаруживают предметы, имеющие историческую ценность или хранящие память о жизни города и о прошлых поколениях москвичей. При проведении подобных работ ведется контроль и наблюдение со стороны археологов. Они следят, чтобы артефакты или объекты не были повреждены. Специалисты оценивают их состояние и ценность, тщательно исследуют и принимают решение, как их сохранить и представить в музее.

За последние несколько лет археологи нашли более 10 тысяч артефактов во время работ по благоустройству и ремонту в центре Москвы. Только на Биржевой площади специалисты собрали полтысячи предметов. Самые ранние из них датируются XII веком. После тщательного изучения все находки передаются в столичные музеи.