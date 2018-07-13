В Москве у амурских леопардов впервые родились котята

В Москве у амурских леопардов родились два котенка

В Московском зоопарке впервые за 60 лет родились два котенка дальневосточного леопарда от дикого зверя, спасенного в Приморье. Об этом сообщает зоопарк на странице в фейсбуке.

"Долгожданное пятнистое пополнение: у леопардов Николая и Акры появилось первое потомство. 5 июня в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка на свет родились два детеныша дальневосточного леопарда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба котенка мужского пола, они весят около 4,5 кг.

Как сообщила РИА "Новости" начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова, они стали первыми за последние 60 лет детенышами редчайшей кошки из дикой природы. Она сообщила, что их отец — первый дальневосточный леопард, который попал в зоопарк с 1956 года, когда запретили отлов этого вида.