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В Москве у амурских леопардов впервые родились котята
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В Москве у амурских леопардов родились два котенка 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Московском зоопарке впервые за 60 лет родились два котенка дальневосточного леопарда от дикого зверя, спасенного в Приморье. Об этом сообщает зоопарк на странице в фейсбуке.
"Долгожданное пятнистое пополнение: у леопардов Николая и Акры появилось первое потомство. 5 июня в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка на свет родились два детеныша дальневосточного леопарда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что оба котенка мужского пола, они весят около 4,5 кг.
Как сообщила РИА "Новости" начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова, они стали первыми за последние 60 лет детенышами редчайшей кошки из дикой природы. Она сообщила, что их отец — первый дальневосточный леопард, который попал в зоопарк с 1956 года, когда запретили отлов этого вида.
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