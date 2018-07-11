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Участок метро от «Косино» до «Некрасовки» будет открыт в ноябре
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Участок метро от «Косино» до «Некрасовки» будет открыт в ноябре 

Управа района Косино-Ухтомский 23 часа назад
На встрече с жителями района Косино-Ухтомский, которая состоялась конце июня, мэр Москвы сообщил, что первый участок «розовой» ветки будет запущен в ноябре этого года.
Жители нашего района ждут открытия метро. Многие из них, чтобы доехать до работы, сейчас добираются на перекладных до станций «Выхино» или «Новокосино».
Сергей Собянин отметил, что во всех районах Москвы должна быть развитая инфраструктура, вне зависимости от их расположения.
«Мне хотелось бы, чтобы все районы Москвы были обеспечены одинаково хорошо — метро, наземный транспорт, школы, поликлиники, детские сады, благоустройство и экология», — сказал мэр.
Руководитель города напомнил, что когда он приезжал в Косино-Ухтомский в 2010 году, речь о строительстве метро даже не заходила, существовали объективные трудности. Но, понимая, что жителям метро необходимо, был разработан проект линии метро от «Нижегородской» до «Некрасовки». Линия будет синхронизирована с Большой кольцевой линией метро. Первый участок «розовой» запустят уже в ноябре.
«Мы в ноябре запустим вашу часть метро до «Косино», — пообещал мэр. А вторая очередь линии начнет работу через год, в конце 2019 года.
«Косино-Ухтомский будет одним из лучших районов по обеспечению станциями метро», — добавил Сергей Собянин.
Напомним, что недавно на портале «Активный гражданин» прошло голосование по выбору названия 15-й линии метро. Большинство москвичей проголосовали за название «Некрасовская» вместо предложенной ранее «Кожуховской».
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