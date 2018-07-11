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День без турникетов — пропуск на лучшие предприятия
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День без турникетов — пропуск на лучшие предприятия 

Вечерняя Москва 11 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
С 19 по 21 июля в столице и Подмосковье пройдет акция «День без турникетов». Все желающие смогут бесплатно посетить промышленные предприятия, понаблюдать за процессом работы, пообщаться со специалистами и послушать лекции о новых технологиях.
Двери 35 предприятий и технопарков откроются для всех, кто хочет больше узнать о производстве продуктов питания, часов, самолетов и многом другом.
Впервые подобная акция прошла еще в 2012 году. Тогда на восемь предприятий пришли около 600 человек. С тех пор в ставших традиционными Днях без турникетов поучаствовали свыше 25 тысяч горожан и более 100 промышленных производств столицы.
Последняя акция состоялась в мае более чем на 70 предприятиях. На этот раз кроме столичных в ней поучаствуют заводы и фабрики Подмосковья.
— День без турникетов — масштабный городской праздник. Его участников ждут экскурсии по наукоемким предприятиям, мастер-классы в детских технопарках, встречи с лучшими специалистами в области новейших технологий. Мы ожидаем, что в акции примут участие более 10 тысяч человек, — рассказала Наталья Сергунина заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Так, в конструкторском бюро «Туполев» расскажут о создании советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, а в технопарке «Калибр» представят беспилотный автобус и заправку для электромобилей.
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