Аэроэкспрессы будут курсировать до 3:00 в ночь на 12 июля в связи с проведением матча в рамках ЧМ-2018

Аэроэкспрессы будут курсировать до 3:00 в день проведения полуфинального матча ЧМ-2018, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«Компания вводит дополнительные рейсы в ночь с 11 на 12 июля. 11 июля в Москве состоится поединок за выход в финал чемпионата мира по футболу 2018 г. между сборными Хорватии Англии . Матч начнется в 21:00 на стадионе «Лужники». В связи с этим «Аэроэкспресс» продлевает время движения поездов на всех направлениях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что последний поезд от Белорусского вокзала отправится в 3:00, из Шереметьево — в 2:30, от Павелецкого вокзала в Домодедово — в 3:00, из Домодедово — в 2:00, от Киевского вокзала последний поезд отойдет в 2:30, из Внуково в Москву — в 2:00. Ранее по такому же графику аэроэкспрессы курсировали в ночь с 27 на 28 июня, а также с 3 на 4 июля.

«Аэроэкспресс» бесплатно перевозит болельщиков московских матчей, волонтеров, лиц, внесенных в списки FIFA, а также неаккредитованных журналистов. Всю информацию об изменениях в расписании движения аэроэкспрессов можно узнать на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении, обратившись в call-центр, а также у сотрудников компании в терминалах.