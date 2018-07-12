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Три улицы в СВАО перекроют 14 июля из-за празднования Дня московского транспорта
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Три улицы в СВАО перекроют 14 июля из-за празднования Дня московского транспорта 

Москва24 7 часов назад
Фото: Москва24
Участки трех улиц в районе Останкино закроют для проезда в субботу, 14 июля. Ограничения введут в связи с мероприятиями ко Дню московского транспорта, сообщает информационный центр Транспортного комплекса столицы.
Уточняется, что в этот день для проезда автомобилей будут полностью недоступны 1-й и 2-й Поперечные проезды, а также участок Продольного проезда от 1-го Поперечного проезда до 2-го Поперечного проезда. Перекрытия будут действовать с 00:00 до 23:00.
Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей на День московского транспорта, который состоится 14 июля. По предварительным оценкам, в праздничных мероприятиях примут участие около 100 тысяч человек.
В Москве двери для всех желающих откроют автобусные парки и трамвайные депо, а также депо «Аэроэкспресс» и ситуационный центр ЦОДД. Самые зрелищные события ожидают горожан на ВДНХ, где они смогут увидеть экстрим–шоу и выставку моделей наземного транспорта различных эпох.
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