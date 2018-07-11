Станцию «Мневники» в СЗАО откроют через два года

Через два года, к 2020-му, на северо-западе столицы планируется открыть станцию метро «Мневники».

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

— Установлены ограждающие конструкции котлована, сейчас строители проводят выемку грунта из него. Станция «Мневники» расположится в северной части Мневниковской поймы. Она входит в западный участок БКЛ, — отметил Андрей Бочкарев

Большое кольцо метро будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо. Появятся поперечные связи между многими районами. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути.

Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в метростроении. На ней откроют 31 станцию с 21 пересадкой. Ее длина, включая действующий участок «Каховская» — «Каширская», превысит 69 км.