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Станцию «Мневники» в СЗАО откроют через два года
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Станцию «Мневники» в СЗАО откроют через два года 

Управа района Митино 11 июля 2018
Фото: Управа района Митино
Через два года, к 2020-му, на северо-западе столицы планируется открыть станцию метро «Мневники».
Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— Установлены ограждающие конструкции котлована, сейчас строители проводят выемку грунта из него. Станция «Мневники» расположится в северной части Мневниковской поймы. Она входит в западный участок БКЛ, — отметил Андрей Бочкарев.
Большое кольцо метро будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо. Появятся поперечные связи между многими районами. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути.
Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в метростроении. На ней откроют 31 станцию с 21 пересадкой. Ее длина, включая действующий участок «Каховская» — «Каширская», превысит 69 км.
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