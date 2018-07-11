Московские «Витязи» стали миллионниками

Каждую неделю более одного миллиона столичных пассажиров пользуются трамваями «Витязь-М». Об этом сообщается на сайте государственного унитарного предприятия «Мосгортранс».

По словам главного инженера учреждения Павла Хмелева, новые трамвайные вагоны завоевали большую популярность у жителей города. «Ежедневно почти 200 тысяч москвичей выбирают трамваи нового поколения для поездок за их удобство и надежность», — сказал он.

Хмелев добавил, что на данный момент на маршрутах работают более 180 таких трамваев на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы. В пресс-службе также напомнили, что в новой модификации трамвая «Витязь-М» увеличили количество сидячих мест, а также добавили еще одну накопительную площадку, где можно разместить велосипед или детскую коляску.