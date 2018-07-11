Московские «Витязи» стали миллионниками 

Каждую неделю более одного миллиона столичных пассажиров пользуются трамваями «Витязь-М». Об этом сообщается на сайте государственного унитарного предприятия «Мосгортранс».
По словам главного инженера учреждения Павла Хмелева, новые трамвайные вагоны завоевали большую популярность у жителей города. «Ежедневно почти 200 тысяч москвичей выбирают трамваи нового поколения для поездок за их удобство и надежность», — сказал он.
Хмелев добавил, что на данный момент на маршрутах работают более 180 таких трамваев на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы. В пресс-службе также напомнили, что в новой модификации трамвая «Витязь-М» увеличили количество сидячих мест, а также добавили еще одну накопительную площадку, где можно разместить велосипед или детскую коляску.
Трамваи «Витязь-М» появились на улицах Москвы в марте 2017 года. Они курсируют на шести маршрутах на северо-востоке, востоке и в центре столицы. Его вагоны отличаются бесшумностью и плавностью хода и вмещают до 260 пассажиров. Транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров, оборудован системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.