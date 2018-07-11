Ещё
С. Собянин объявил благодарность Мосгоcэкспертизе и аналитическому центру при ведомстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин объявил благодарность Мосгоcэкспертизе и аналитическому центру при ведомстве 

Агентство «Москва» 11 июля 2018
Фото: Москва24
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым объявил благодарность коллективам Мосгоcэкспертизы и Научно-исследовательского аналитического центра. Об этом сообщил официальный сайт мэра.
«Объявить благодарность коллективам: Государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр»; Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза», — говорится в документе.
Благодарность объявлена за большой вклад в развитие строительной отрасли города.
Агентство «Москва»: последние новости
АМПП: Штрафы за неоплату парковки временно не выписываются из-за проведения профилактических работ Почти в 2 тыс. автобусах Мострансавто к началу сентября появятся камеры с системой для распознавания лиц Инструмент вора-карманника VIII века нашли археологи в центре Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками86
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня12
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС138
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки109
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение