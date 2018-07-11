С. Собянин объявил благодарность Мосгоcэкспертизе и аналитическому центру при ведомстве 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым объявил благодарность коллективам Мосгоcэкспертизы и Научно-исследовательского аналитического центра. Об этом сообщил официальный сайт мэра.
«Объявить благодарность коллективам: Государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр»; Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза», — говорится в документе.
Благодарность объявлена за большой вклад в развитие строительной отрасли города.