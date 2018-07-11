Ещё
Рядом со станцией метро «Тимирязевская» появится висячая оранжерея
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рядом со станцией метро «Тимирязевская» появится висячая оранжерея 

Управа района Аэропорт города Москвы 11 июля 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
На путях монорельсовой дороги, которая начинается от станции метро «Тимирязевская», планируется разместить прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, амфитеатр и даже бассейн. На участке вблизи Тимирязевской академии предлагается устроить оранжерею, которой смогут пользоваться студенты аграрного вуза.
— Поезда планируется спустить на землю и связать с трамвайной линией. Такое решение предложили молодые архитекторы из интернатуры бюро WOWHAUS, — пояснил представитель пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Помимо этого, архитекторы предложили создать на опорах монорельса парк длиной 4,7 км, проходящий через несколько районов столицы. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Прозаик Ольга Грушевская прочтет отрывки из новой книги гостям библиотеки на Усиевича Студенты колледжа архитектуры в районе Аэропорт приняли участие в фестивале Moscow Flower Show Участники проекта «Московское долголетие» из района Аэропорт изучают информатику в мини-группах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками84
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня11
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС138
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки108
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение