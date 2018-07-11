Рядом со станцией метро «Тимирязевская» появится висячая оранжерея

На путях монорельсовой дороги, которая начинается от станции метро «Тимирязевская», планируется разместить прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, амфитеатр и даже бассейн. На участке вблизи Тимирязевской академии предлагается устроить оранжерею, которой смогут пользоваться студенты аграрного вуза.

— Поезда планируется спустить на землю и связать с трамвайной линией. Такое решение предложили молодые архитекторы из интернатуры бюро WOWHAUS, — пояснил представитель пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Помимо этого, архитекторы предложили создать на опорах монорельса парк длиной 4,7 км, проходящий через несколько районов столицы. (мю)