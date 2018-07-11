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ВТБ выиграл тендер на бесконтактную оплату проезда в московском метро
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ВТБ выиграл тендер на бесконтактную оплату проезда в московском метро 

Rambler News Service 11 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Банк ВТБ стал победителем аукциона, организованного ГУП «Московский метрополитен», на предоставление услуги по бесконтактной оплате проезда, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Сервис по бесконтактной оплате проезда позволит пассажиру совершить поездку на метро, не приобретая билет в кассе. Для этого пассажиру необходимо будет приложить карту или смартфон, которые поддерживают опцию Pay, к считывающему устройству турникета, после чего с карты будет списана требуемая для оплаты проезда сумма. Сервис распространяется на более чем 1000 турникетов на 215 станциях московского метрополитена.
Отмечается, что в московском метрополитене во всех кассах и аппаратах по продаже билетов реализована возможность бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, проездные билеты в кассах метрополитена пассажиры могут с купить с помощью смартфона или электронных часов, поддерживающих технологию NFC.
«Сервис бесконтактной оплаты проезда позволяет москвичам и гостям столицы значительно экономить свое время. Особой популярностью он пользуется на станциях в направлении к вокзалам и аэропортам, но с развитием бесконтактных карт и технологии Pay его востребованность растет и в спальных районах столицы. Подобной системой уже снабжены все станции Московского центрального кольца», — приводятся в сообщении слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга банка Алексея Киричека.
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