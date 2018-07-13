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ВТБ обеспечит эквайринг турникетов в московском метро
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ВТБ обеспечит эквайринг турникетов в московском метро 

АиФ Владимир 6 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Банк ВТБ выиграл аукцион ГУП «Московский метрополитен» на предоставление услуги по бесконтактной оплате проезда. Сервис распространяется более чем на 1000 турникетов на всех 215 станциях столичного метро. Новые устройства планируется установить до ноября 2018 г.
Сервис по бесконтактной оплате проезда позволяет совершить поездку, не покупая билет в кассе. Пассажиру достаточно приложить карту или смартфон, поддерживающий опцию PAY, к считывающему устройству турникета. После этого с карты спишется сумма, эквивалентная стоимости поездки в метро. Для успешного проведения операции необходимо иметь на своем счете достаточно средств.
Помимо турникетов возможность бесконтактной оплаты проезда реализована в московском метрополитене во всех кассах и аппаратах по продаже билетов — в настоящее время это более 2,3 тысяч устройств. Кроме того, приобрести проездные билеты в кассах метро пассажиры могут с помощью смартфонов или электронных часов с технологией NFC.
Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ, отметил, что этот проект стал продолжением активного сотрудничества банка и метрополитена. «Сервис бесконтактной оплаты проезда позволяет москвичам и гостям столицы значительно экономить свое время. Особой популярностью он пользуется на станциях в направлении к вокзалам и аэропортам, но с развитием бесконтактных карт и технологии PAY его востребованность растет и в спальных районах столицы. Подобной системой уже снабжены все станции Московского центрального кольца», — подчеркнул он.
На сегодняшний день в московском метрополитене также функционирует более 250 банкоматов банка, в которых доступна оплата порядка 200 услуг. Помимо внесения и снятия наличных, клиентам доступны различные виды переводов, в том числе погашение кредитов ВТБ и других банков, оплата коммунальных услуг, транспортных штрафов, налогов, пополнение карты «Тройка».
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