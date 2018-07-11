Городская акция «День без турникетов» пройдет в столице с 19 по 21 июля

С 19 по 21 июля в Москве пройдет «День без турникетов» — масштабный городской праздник, участников которого ждут экскурсии по наукоемким предприятиям Москвы, мастер-классы в детских технопарках, открытые встречи с лучшими специалистами в области новейших технологий. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, в акции примут участие более 10 тысяч человек, а также более 35 предприятий и технопарков. В рамках «Дня без турникетов» также организуют культурную программу: помимо экскурсий по цехам, известные актеры и писатели проведут чтения литературы на заводах и фабриках, а эксперты расскажут о новых технологиях и о будущем промышленности. Завершится акция 21 июля концертом.

Со списком промышленных предприятий, которые присоединились к акции, а также с подробной программой можно ознакомиться на mos.ru/bezturniketov

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