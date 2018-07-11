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Две новостройки в черте Останкина попали в шорт-лист премии за лучший реализованный проект в области строительства
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Две новостройки в черте Останкина попали в шорт-лист премии за лучший реализованный проект в области строительства 

Управа Останкинского района 11 июля 2018
Фото: Управа Останкинского района
Голосование в номинации «Народный выбор» ведется в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
Так, дом на Большой Марьинской улице, 11 представлен в категории «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов категории стандартного жилья», а а ЖК Green Park на Сельскохозяйственной улице — «Многоквартирные дома повышенной комфортности». Всего на суд экспертов представлено 90 объектов, возведенных в столице в 2017 году — станции метро, школы, детские сады, торговые, офисные центры, спортивные объекты, поликлиники, жилые дома и др. Голосование пройдет в четыре этапа. (иб)
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